La noche de este sábado 10 de enero usuarios de la autopista México-Puebla reportan como paralizada la circulación en ambos sentidos por bloqueo de manfestantes, derivado de la desaparición desde hace 48 horas de una joven identificada como Andrea Domínguez Coyotl.

Bloqueo en ambos sentidos de la autopista México-Puebla a la altura de Cuautlancingo

Alrededor de las 10 de la noche inició el cierre total en la parte baja de la autopista a la altura de la planta armadora, en el municipio de Cuautlancingo. Decenas de personas con barricadas, pancartas y luces led de sus celulares, piden por el regreso de la joven.

Queremos a Andrea

Andrea de tan solo 13 años de edad fue vista por última vez en la junta auxiliar de Sanctorum en el municipio de Cuautlancingo en Puebla. Familiares y amigos de Andrea exigen resultados a las autoridades para obtener información de su paradero y que regrese con sus familiares.

¿Qué se sabe de Andrea Domínguez Coyotl? La joven desapareció en Cuautlancingo desde el jueves

Habitantes de la zona norte de la ciudad de Puebla se manifestaron esta noche por la no localización de una joven de 13 años de edad, quien fue vista por última vez en la junta auxiliar de Sanctorum, en Cuautlancingo.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla se recibió el reporte de la no localización de Andrea Domínguez Coyotl, por lo que se inició el expediente de búsqueda el 10 de enero, a las 10:30 horas.

Se siguieron los protocolos establecidos y se activó la Célula de Búsqueda Municipal de Cuautlancingo; se mantiene contacto con los familiares, a fin de recabar información relevante y brindar acompañamiento durante el proceso de búsqueda.

