Investigan a Tres Policías Municipales por Asesinar a Dos de sus Compañeros en Puebla

En un operativo interinstitucional fueron aprehendidos tres funcionarios de seguridad pública municipal y a una civil presuntamente vinculados con el homicidio de dos policías municipales y con un grupo delictivo que opera en el estado de Puebla.

A través de la operación COFRADÍA encabezada por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), se efectuó el arresto de tres mandos de la corporación, relacionados con diversos delitos. En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Noticia relacionada: Fueron Detenidos Dos Hombres y una Mujer Mandos de la Policía Municipal de Puebla

Policías Municipales de Puebla estarían vinculados con doble homicidio de compañeros de la corporación en Colonia del Valle

Los hoy detenidos responden a los nombres de Hugo “N”, Atanacio “N” y Rocío “N”, servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC), así como una mujer civil de nombre Ana Belem “N”, presuntamente vinculados con el homicidio de dos policías municipales y con un grupo delictivo que opera con equipo táctico.

Dos Policías Murieron en Balacera en Col. Del Valle en Puebla

La investigación permitió establecer que el pasado 1 de marzo de 2025, los hoy detenidos presuntamente arribaron a bordo de dos vehículos a un inmueble ubicado en la Colonia Del Valle en la ciudad de Puebla, donde habrían privado de la vida a dos policías municipales, tras efectuar disparos con armas largas, presuntamente como represalia por negarse a colaborar en actividades delictivas.

Noticia relacionada: A Sirena Abierta Protestan Compañeros de los Policías Asesinados en Puebla

Cuatro personas fueron detenidas por el doble homicidio de policías municipales en marzo de 2025

Las indagatorias arrojan que los tres elementos en activo presuntamente formaban parte de la organización delictiva denominada “La Cofradía”, desde la cual mantenían control y comunicación directa con un grupo criminal que opera en Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, los servidores públicos presuntamente brindaban protección a dicha célula delictiva y filtraban información sobre movimientos y operativos de las autoridades, aprovechando su conocimiento interno de las acciones de seguridad para evitar su detención.

Tras el operativo estratégico por autoridades de los tres órdenes de gobierno y en cumplimiento de un mandato judicial, fueron detenidos tres servidores públicos en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, mientras que la civil Ana Belem “N”, fue detenida en otro punto de la capital poblana.

Los funcionarios Hugo “N”, Atanacio “N” y Rocío “N”, así como la mujer detenida, serán puestos a disposición del Juez de Control como probables responsables del delito de homicidio calificado. Además, deberán responder por cualquier otro hecho delictivo que se determine durante la investigación.

Con información de N+

