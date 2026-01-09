Fueron Detenidos Dos Hombres y una Mujer Mandos de la Policía Municipal de Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal (SSPC) acudieron la mañana de este viernes al Complejo de Seguridad del municipio de Puebla. En el lugar fueron detenidos tres mandos, dos hombres y una mujer.

El operativo se llevó a cabo bajo un dispositivo de seguridad coordinado y sin que se reportaran incidentes adicionales, ni afectaciones a la ciudadanía en la zona.

¿Por qué fueron detenidos tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla?

De acuerdo con el reporte preliminar, entre los detenidos se encuentra el responsable de la Zona 3, sin embargo, hasta el momento las autoridades federales no han confirmado de manera oficial los cargos ni los motivos específicos de las detenciones.

Cabe señalar que este hecho aparentemente forma parte de la estrategia de la SSC de no tolerar actos de corrupción al interior de la corporación.

Confirma Policía Municipal de Puebla la detención de tres miembros de su corporación

Después del aseguramiento de servidores públicos en activo de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmó que fue resultado de un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la investigación, participó la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (MARINA), y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado.

Derivado del operativo se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de dicha corporación, para ser puestos a disposición de la autoridad judicial y determinar su situación jurídica.

Investigan a tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por presunta corrupción

Se informó que no habrá tolerancia ante conductas contrarias a la legalidad por parte del personal adscrito a la Policía Municipal.

Se espera mayor información de la autoridad para confirmar el motivo por el cual se procedió a la detención de los uniformados y definir su situación legal. Fuentes al interior confirmaron las detenciones y señalaron que es un tema que lleva la federación.

