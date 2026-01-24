¿Suspenden Clases el Lunes 26 de Enero en CDMX-Edomex y A Cuántos Grados Estaremos? Esto Sabemos

Durante las últimas horas se anunció la suspensión de las actividades escolares en varias partes de México por el frío, por eso acá te decimos si se suspenden las clases de la SEP el lunes 26 de enero 2026 en la CDMX y el Edomex (Estado de México) por la tormenta invernal y también te contamos a cuántos grados estaremos ese día en la zona centro del país.

Se espera que la tercera Tormenta Invernal 2026 impacte este sábado 24 de enero, por eso en una nota ya te dijimos dónde va a nevar en México durante las próximas horas y qué estados ya anunciaron que no hay clases presenciales el lunes 26 y martes 27 de enero.

¿Hay suspensión de clases el lunes 26 de enero en CDMX y el Estado de México?

Pese a que se esperan bajas temperaturas para el lunes, de momento no se cancelan las clases para este 26 de enero en la CDMX y el Edomex y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir de forma normal a las escuelas.

Lo que sí es posible es que se suspendan las clases presenciales en el Estado de México para este lunes, pues hacer unos días el Gobierno del Edomex, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) informó que si las condiciones del clima ameritan un riesgo para la salud de los estudiantes de educación básica, existe la posibilidad de que las actividades escolares se realicen de forma virtual o bajo las modalidades semiescolarizadas o no escolarizadas.

¿A cuántos grados vamos a estar el lunes en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el pronóstico del clima de CONAGUA extendido a 96 horas, el lunes 26 de enero 2026 estaremos en una temperatura mínima de 0 a 5 grados centígrados (°C) durante la madrugada en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México se esperan bajas temperaturas de -5 a 0 °C. Hacia la tarde, la probabilidad es que haya un ambiente de templado a cálido y cielo medio nublado, pero sin lluvia en la CDMX y el Edomex.

Aunque de momento las información es que sí hay clases el lunes 26 de enero en CDMX y el Estado de México, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que brinde la SEP en ambas entidades y en la escuela donde estudia tu hijo o hija, pues el frío puede ser severo en algunas alcaldías o municipios del Edomex.

