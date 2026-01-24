¿Ya Iniciaron Preinscripciones a Preescolar 2026 Edomex? Calendario de Registro SAID, Requisitos

Ya viene el inicio de las preinscripciones SAID 2026 para preescolar en el Edomex y para todos los alumnos y padres de familia que quieran hacer el trámite, acá te damos el calendario de registro y los requisitos para que puedas inscribir a tu hijo o hija en alguna escuela pública del Estado de México.

Apenas hace unos días la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seduc Edomex) dio a conocer las fechas de registro SAID 2026, ya que cada preinscripción a preescolar en el Edomex deberá hacerse en línea por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los alumnos.

¿Cuándo son las preinscripciones preescolar 2026 Edomex?

De acuerdo con el calendario que dio a conocer SAID en su página oficial, las preinscripciones de preescolar empiezan el lunes 9 de febrero 2026 en el Estado de México y durante diez días va a estar abierto el registro en línea para este tipo de alumnos.

Algo importante a tomar en cuenta es que los niños de preescolar van a tener solo dos días para hacer su preinscripción en el Edomex, esto de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

Calendario de registro a preinscripciones SAID 2026 preescolar

Las preinscripciones SAID van a tener una duración de más de un mes, pero los alumnos de nivel preescolar solamente van a poder hacer su inscripción al ciclo escolar 2026-2027 durante los siguientes días:

Lunes 9 y martes 10 de febrero 2026 : Se inscriben alumnos de preescolar cuya letra inicial del primer apellido sea A, B, C, D.

: Se inscriben alumnos de preescolar cuya letra inicial del primer apellido sea A, B, C, D. Miércoles 11 y jueves 12 de febrero 2026 : Letras E, F, G, H, I.

: Letras E, F, G, H, I. Viernes 13 y lunes 16 de febrero 2026 : Letras J, K, L, M.

: Letras J, K, L, M. Martes 17 y miércoles 18 de febrero 2026 : Letras N. Ñ, O, P, Q, R.

: Letras N. Ñ, O, P, Q, R. Jueves 19 y viernes 20 de febrero 2026: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Requisitos para hacer la preinscripción preescolar 2026 en el Edomex

Para poder realizar las preinscripciones SAID para preescolar 2026 en el Edomex, los padres de familia y estudiantes deben contar con los siguientes documentos:

CURP del o la aspirante. Acta de nacimiento del o la aspirante. El nombre de hasta cinco escuelas para poner al momento de hacer el registro SAID 2026. Dirección de correo electrónico de la madre, padre o turo que realiza la preinscripción.

