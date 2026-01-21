Anuncian Fechas de Registro a Preinscripciones SAID 2026: ¿Qué Alumnos se Inscriben Primero?
Checa el calendario de registro a las preinscripciones de preescolar, primaria y secundaria 2026 en el Estado de México, para que sepas qué niños se inscriben primero
Después de unos días de espera, por fin se dieron a conocer las fechas de registro para las preinscripciones del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) en el Estado de México (Edomex) para alumnos de preescolar, primaria y secundaria 2026, y para que no se te pase el día que le toca hacer el trámite a tu hijo, acá te mostramos el calendario completo y qué alumnos se inscriben primero.
El registro SAID 2026 es esperado por muchos, por eso en una nota ya te dijimos cuándo inician las preinscripciones de preescolar, primaria y secundaria en el Estado de México, ya que preinscripción se hace en línea por orden alfabético de acuerdo con la letra inicial de primer apellido de los estudiantes.
¿Quiénes se registran primero a las preinscripciones SAID 2026 en el Edomex?
De acuerdo con el calendario que dio a conocer SAID en su página oficial, las preinscripciones de preescolar, primaria y secundaria empiezan el lunes 9 de febrero 2026 en el Edomex y durante los primeros cuatro días de registro van a poder hacer su trámite en líneas los siguientes alumnos de educación básica:
- Lunes 9 y martes 10 de febrero 2026: Se inscriben alumnos de preescolar cuya letra inicial del primer apellido sea A, B, C, D.
- Miércoles 11 y jueves 12 de febrero 2026: Se registran alumnos de preescolar cuya letra inicial del primer apellido sea E, F, G, H, I.
Calendario de registro SAID 2026 completo
Las preinscripciones SAID van a tener una duración de más de un mes. Durante todo ese tiempo los alumnos de preescolar, primara y secundaria que deseen hacer el trámite, deberán hacerlo durante las siguientes fechas:
Fechas de preinscripciones preescolar 2026 Estado de México
- Lunes 9 y martes 10 de febrero 2026: Se inscriben las letra inicial A, B, C, D.
- Miércoles 11 y jueves 12 de febrero 2026: Letras E, F, G, H, I.
- Viernes 13 y lunes 16 de febrero 2026: Letras J, K, L, M.
- Martes 17 y miércoles 18 de febrero 2026: Letras N. Ñ, O, P, Q, R.
- Jueves 19 y viernes 20 de febrero 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Fechas de preinscripción primaria 2026 Edomex
- Lunes 23 y martes 24 de febrero 2026: Se inscriben las letra inicial A, B, C, D.
- Miércoles 15 y jueves 26 de febrero 2026: Letras E, F, G, H, I.
- Viernes 27 y lunes 2 de marzo 2026: Letras J, K, L, M.
- Martes 3 y miércoles 4 de marzo 2026: Letras N. Ñ, O, P, Q, R.
- Jueves 5 y viernes 6 de marzo 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Fechas de preinscripciones secundaria 2026 Edomex
- Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026: Se inscriben las letra inicial A, B, C, D.
- Miércoles 11 y jueves 12 de marzo 2026: Letras E, F, G, H, I.
- Viernes 13 y lunes 16 de marzo 2026: Letras J, K, L, M.
- Martes 17 y miércoles 18 de marzo 2026: Letras N. Ñ, O, P, Q, R.
- Jueves 19 y viernes 20 de marzo 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Es importante recordar que para hacer el registro en las preinscripciones SAID 2026, es importante que los padres de familia tengan a la mano la CURP y acta de nacimiento del estudiante de preescolar, primaria o secundaria, el nombre de hasta 5 escuelas cercanas a su domicilio y un correo electrónico activo del padre, madre o tutor.
