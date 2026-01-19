¿Qué Días de Febrero no se Trabaja en 2026? Estos Son Todos los Feriados y Puentes del Mes

Tras el regreso a las oficinas y las escuelas, estudiantes y trabajadores ya se preguntan cuándo será el próximo asueto o puente escolar que podrán disfrutar. Dado que enero avanza y el próximo mes está apenas a unos días de distancia, en N+ nos damos a la tarea de decirte cuáles son los días feriados de febrero que podrás disfrutar.

Si bien las vacaciones de invierno fueron más extensas que en años anteriores, parece ser que no fueron suficientes para los estudiantes de educación básica, quienes no se han dejado de preguntar cuándo será el próximo fin de semana largo.

Dado el interés que genera a inicios de año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer cuáles son los días de descanso obligatorio 2026 en los primeros días de enero, para que la población pueda organizar sus fines de semana largo y conozcan cuándo les deben pagar si trabajan esos días.

La SEP es la encargada de establecer el calendario escolar para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México, mientras que los días de descanso obligatorio para trabajadores están estipulados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Video: Año 2026: Lista de Días de Descanso y Fines de Semana Largos

¿Qué días de febrero no hay actividades en México?

Sin importar si eres estudiante o trabajador sin duda un día extra de descanso te da oportunidad de despejarte y descansar. De ahí la importancia de estos feriados en el calendario que además de marcar fechas importantes dan oportunidad de disfrutar de un día extra de asueto.

Sin embargo, es importante distinguir entre feriados y puentes. Si bien los primeros son días no laborables que se consideran descansos obligatorios, pueden caer en cualquier día del calendario. Mientras que los puentes son fechas que se recorren en el calendario escolar para poder tener un fin de semana largo. Generalmente los lunes o viernes.

Éstos últimos sólo aplican para algunos feriados en el calendario para fomentar el turismo en el país.

Días de Descanso Obligatorio para Trabajadores

2 de febrero - en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana (Día de Descanso Obligatorio)

Días Feriados para Estudiantes

2 de Febrero - Asueto en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana (Día que se junta con el 30 de enero, día de Junta de Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual los estudiantes gozan de un puente de 4 días).

27 de febrero - Junta de Consejo Técnico Escolar (Al juntarse con el 28 de febrero y 1 de marzo logra un puente de 3 días para estudiantes).

Video: Descargar el Calendario Escolar Para Educación Básica Para el Celular en Sonora

Calendario de Efemérides Febrero

Ahora que conoces que días de febrero no hay actividades, vale la pena hacer un repaso por las fechas relevantes del mes.

2 de febrero - Día de la Candelaria

- Día de la Candelaria 5 de febrero - Día de la Constitución Mexicana

- Día de la Constitución Mexicana 14 de febrero - Día del Amor y la amistad o San Valentín

- Día del Amor y la amistad o San Valentín 21 de febrero - Día de la Cruz Roja Mexicana

- Día de la Cruz Roja Mexicana 24 de febrero - Día de la Bandera



