Que No te Falte Dinero para el Regalo del 14 de Febrero: Método de Ahorro de 3, 5 y 10 Mil Pesos

Falta poco más de un mes para el 14 de febrero, fecha en la que se celebra el Día del Amor y la Amistad, por lo que en N+ te compartimos el mejor método de ahorro para juntar dinero para los regalos, sin que te desfalques.

Aunque la cuesta de enero, con los pagos del predial, el agua y la tenencia te exigen hacer "guardaditos" desde diciembre, vale la pena que extiendas este hábito de ahorro si deseas comprar un presente a tus amigos o pareja por el Día de San Valentín.

De hecho, para que sepas administrar y hacer rendir tu nómina, ya te explicamos cómo funciona el Método 50, 30 y 20 e incluso te dimos opciones para comenzar a ahorrar un sólo día de la semana sin descuidar tus obligaciones financieras.

Ten en cuenta que entre más desarrolles el hábito del ahorro, te será más natural separar dinero para cubrir tus gastos fijos y dejar un margen para gustos sin endeudarte. En todos los casos la disciplina y autocontrol son básicos para lograr las metas propuestas.

Video: Enfrenta la Cuesta de Enero con el Método de Ahorro 50-30-20: Así Funciona

¿Cómo ahorrar 3, 5 y 10 mil pesos para el regalo del 14 de febrero?

Tomando como referencia este lunes 12 de enero, tienes 33 días para ahorrar de manera intensiva para la meta que decidas de 3, 5 o 10 mil pesos y así comprar los regalos del día del Amor y la Amistad para tus amigos y pareja.

Si lo prefieres puedes separar el dinero manualmente y hacer tu propio "guardadito", o de lo contrario puedes emplear los recursos digitales de los bancos para apartar los recursos desde que cae tu pago.

A continuación te explicamos cuánto debes ahorrar a la semana para lograr la meta, sin desfalcarte.

Meta de ahorro 3,000 pesos

Para poder juntar el dinero a tiempo para la fecha, lo recomendable es que inicies desde ya a ahorrar. Puedes seguir un método semanal o diario, según convenga mejor a tu bolsillo.

Si optas por el ahorro diario debes separar 91 pesos al día, de aquí al 14 de febrero.

Si optas por el ahorro semanal debes separar 750 pesos cada semana, de aquí al 14 de febrero.

Meta de ahorro 5,000 pesos

Aunque si quieres ser más disciplinado con tu nivel de ahorro y tu economía te permite juntar 5 mil pesos sin desfalcarte, de aquí al 14 de febrero el método a seguir es el siguiente:

Si optas por el ahorro semanal, debes juntar 1,000 pesos a la semana durante 5 periodos.

Mientras que si optas por ahorrar durante 5 días de la semana, lo recomendable es que guardes 200 pesos diarios.

Meta de ahorro 10,000 pesos

Si estás entre el grupo de personas que se puede permitir ahorrar una cantidad fuerte de dinero para destinar a la cena, viaje o regalo del 14 de febrero, la recomendación es que te apegues a estos métodos.

Ahorro semanal: La recomendación es que guardes 2,500 pesos semanales durante las 5 semanas que restan a partir de hoy a la fecha.

Ahorro quincenal: Puedes ahorrar 5 mil pesos la quincena del 15 de enero y 5 mil más la quincena del 31 de enero.

Video: Caja de Ahorro 2025 Que es y Como Funciona

Recomendaciones para ahorrar sin 'morir' en el intento

Dado que la fecha es muy cercana, para que puedas seguir el método de ahorro, deberás demostrar disciplina y constancia. A continuación te compartimos un par de tips para que puedas lograrlo.

Elimina gastos hormiga, como café, snacks, propinas excesivas

Arma un presupuesto que cubra tus necesidades básicas

Cuando quieras comprar algo, usa la regla de los 30 días: Si no es esencial podrá esperar después del 14 de febrero.

Busca generar un ingreso extra a partir de un trabajo freelance o temporal

Cocina en casa y evita salir a restaurantes

Cancela suscripciones innecesarias



