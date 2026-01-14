¿Cuándo y Dónde Sale el Calendario de Preinscripciones SAID Edomex 2026? Este Día Inicia Trámite

Se vienen muchos trámites escolares en las próximas semanas y una de ellas son las preinscripciones del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) en el Estado de México (Edomex) para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, por tal motivo acá te decimos cuándo sale calendario de registro, para que sepas el día en que inicia el trámite y la fecha en que le toca hacer la preinscripción a tu hijo.

Donde ya iniciaron las preinscripciones 2026 es en la CDMX, por eso en una nota ya te dejamos el calendario para que alumnos de preescolar, primaria y secundaria hagan su trámite. De igual forma, te contamos cómo inscribir a tu hijo al ciclo escolar 2026-2027, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

¿Cuándo inician las preinscripciones SAID 2026 en Edomex?

A través de su página oficial, el Gobierno del Estado de México anunció que será durante el mes de enero cuando se den a conocer fechas y requisitos de preinscripción por internet, pero en el calendario escolar de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SEDUC) se muestra que la etapa de registro empieza el próximo lunes 9 de febrero 2026.

Aún falta que salga la convocatoria oficial de la preinscripciones 2026 en el Estado de México, pero en caso de que se confirme la fecha de inicio, a partir del lunes 9 de febrero los estudiantes interesados en ingresar a primero, segundo y tercero de preescolar; primer grado de primaria y a primero de secundaria, deben hacer su trámite en línea a través del sistema SAID.

¿Cuándo sale el calendario de preinscripciones SAID 2026 Edomex para preescolar, primaria y secundaria?

Se espera que sea durante la segunda quincena de enero 2026 cuando las autoridades educativas de dicha entidad den a conocer el calendario para realizar las preinscripciones SAID en el Edomex, el cual será publicado en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México https://edomex.gob.mx/.

Te recordamos que para realizar la preinscripción de tu hijo a preescolar, primaria o secundaria en Edomex 2026, los padres de familia y alumnos deben estar atento al calendario de preinscripciones SAID, el cual se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los estudiantes.

