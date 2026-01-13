Inician Preinscripciones SEP 2026 en CDMX: Calendario para Preescolar, Primaria y Secundaria

Iniciaron las preinscripciones 2026 a preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en CDMX este martes 13 de enero, y si aún no sabes cuándo debes registrar a tu hijo, acá en N+ te traemos el calendario de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) para realizar el proceso.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, convocó a madres y padres de familia, así como a personas tutoras, a participar en el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026–2027, el cual se realizará en línea durante los meses de enero y febrero 2026.

Las preinscripciones 2026 en CDMX son para segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y el primer ciclo en los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica.

Calendario de preinscripciones 2026 en CDMX

El proceso para registrar a los alumnos que ingresarán a preescolar, primaria y secundaria se realizará del 13 de enero al 27 de febrero en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del niño, niña o adolescente y conforme a las siguientes fechas:

13 al 15 de enero: A y B

16, 19 y 20 de enero: C

21 al 23 de enero: D, E y F

26 al 28 de enero: G

29 y 30 de enero: H, I, J y K

3 al 5 de febrero: L

6, 9 y 10 de febrero: M

11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P

16 al 20 de febrero: Q, R, S, y T

23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z

En caso de no realizar la preinscripción en el día de la letra inicial del primer apellido, las madres y padres de familia podrán hacerlo cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria, es decir del 13 de enero al 27 de febrero.

Sin embargo si no hiciste el registro de tu hijo antes de la fecha límite, deberás estar pendiente a una nueva convocatoria para el periodo extemporáneo de preinscripciones, conforme a los lugares que queden disponibles, con excepción de los Centros de Atención Múltiple (CAM).

¿Cómo registro a mi hijo a preescolar, primaria o secundaria?

El registro se realizará en línea en la página de las preinscripciones de la AEFCM en el siguiente link: www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/, ahí deberás elegir el nivel educativo en el que inscribirás a tu hijo, de acuerdo con los siguientes requisitos:

2° y 3° de preescolar (general y CAM)

Edad (4 años cumplidos para 2° y 5 años cumplidos para 3°, en ambos casos, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia.

En caso de tener hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) en primero o segundo grado de preescolar al momento de realizar su preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, contar con su CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones.

Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

1° de primaria (general y CAM)

Edad (6 años cumplidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia.

En caso de tener hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) entre el primero y quinto grado de primaria al momento de realizar su preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, contar con la CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones.

Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

1° de secundaria

Para secundaria general o técnica, tener menos de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Para telesecundaria y CAM, contar con menos de 16 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Contar con los datos de las cinco opciones de escuelas de su preferencia.

En caso de tener hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) en primero o segundo grado de secundaria al momento de realizar su preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, contar con su CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones.

Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quien se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

Para consultar el nombre, OP (Opción de Preinscripción) o CCT (Clave de Cetro de Trabajo/clave de la escuela) de las tres escuelas solicitadas para el caso de preescolar, primaria y CAM secundarias; así como, de las cinco opciones para secundarias, se debe ingresar al apartada de Ubica tu escuela, en el portal de la AEFCM en este link: https://www2.aefcm.gob.mx/directorio_escuelas/index.jsp.

Los criterios de asignación y consideraciones importantes que deben tomar en cuenta las madres y padres de familia o tutores, se pueden consultar en la convocatoria de preinscripciones 2026 CDMX.

