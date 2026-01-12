Calendario SEP: ¿Cuándo Son las Próximas Vacaciones en 2026 en México y Cuántas Semanas Faltan?

Las vacaciones de invierno llegaron a su fin y este lunes millones de estudiantes regresaron a clases, por lo cual desde ya los estudiantes y padres de familia se preguntan cuándo es el próximo periodo vacacional en México en 2026 y acá en N+ te decimos qué día inicia y cuántas semanas faltan para este descanso, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Pese a que existía la duda sobre si hay clases hoy 12 de enero de 2026, la mayoría de alumnos de educación básica volvieron a las escuelas, sin embargo en algunos estados la SEP suspendió las clases por el Frente Frío 27 y lluvias.

De cualquier forma, los estudiantes deberán esperar varias semanas para poder volver a disfrutar de las próximas vacaciones en México, de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar SEP 2026.

¿Cuándo son las próximas vacaciones en 2026?

El siguiente periodo de descanso para los estudiantes de educación básica en México serán las vacaciones de Semana Santa 2026, las cuales inician el próximo 30 de marzo y terminan hasta el 12 de abril de 2026.

De esta manera, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán dos semanas de vacaciones, regresando a clases el lunes 13 de abril, de acuerdo con el calendario SEP del ciclo escolar 2025-2026.

Cabe señalar que antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa, los estudiantes gozarán de un puente de descanso desde el viernes 27 de marzo, ya que se realizará la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que desde este día iniciará el periodo vacacional.

¿Cuántas semanas faltan para las vacaciones de Semana Santa 2026?

A partir de este lunes 12 de enero, fecha del regreso a clases 2026, los estudiantes tendrán que esperar 11 semanas para las próximas vacaciones, las de Semana Santa 2026, de acuerdo con lo establecido en el calendario SEP.

En febrero faltarán 8 semanas.

En marzo faltarán 4 semanas para las vacaciones de Semana Santa 2026.

Una vez que los estudiantes disfruten de la Semana Santa, las actividades escolares no se detendrán hasta el fin del ciclo escolar, de ahí que el siguiente periodo de descanso sea hasta las vacaciones de verano, las cuales inician el 16 de julio de 2026 para los estudiantes.

