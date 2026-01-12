Regreso a Clases 2026: Lista de Estados Sin Clases Hoy 12 de Enero por Frente Frío 27 y Lluvia

Este lunes se llevó a cabo el regreso a clases en diferentes partes de México, sin embargo, por las condiciones climáticas hay estudiantes que no podrán volver a las aulas, por esa razón, en N+, te compartimos la lista de estados sin clases hoy, 12 de enero de 2026, debido al Frente Frío 27 y lluvia.

Autoridades educativas y de Protección Civil informaron sobre la suspensión de actividades escolares en algunos estados como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo, ante los riesgos asociados a las bajas temperaturas.

¿En dónde no hay clases hoy?

Sinaloa : la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa dio a conocer que este lunes 12 de enero de 2026 se cancelan las clases en determinados municipios como Culiacán, Badiraguato, Angostura y otros que anteriormente de indicamos en N+: Suspenden Clases en Varios Municipios de Sinaloa por Fuertes Lluvias Hoy, 12 de Enero de 2026 , tras la recomendación de Protección Civil estatal y el pronóstico de lluvias persistentes en la región. La medida aplica únicamente para el turno matutino , aunque las autoridades educativas solicitaron a madres, padres de familia y a la comunidad escolar mantenerse atentos a los avisos oficiales.

: la Secretaría de Educación Pública y Cultura de dio a conocer que este lunes 12 de enero de 2026 se cancelan las clases en determinados municipios como Culiacán, Badiraguato, Angostura y otros que anteriormente de indicamos en N+: , tras la recomendación de Protección Civil estatal y el pronóstico de lluvias persistentes en la región. La medida aplica únicamente para , aunque las autoridades educativas solicitaron a madres, padres de familia y a la comunidad escolar mantenerse atentos a los avisos oficiales. Veracruz: el gobierno local informó a través de un comunicado oficial que los estudiantes del estado tendrán un día adicional sin clases este lunes 12 de enero, debido a una alerta meteorológica por lluvias intensas, principalmente en la zona sur de la entidad. Por esa razón, el Comité Estatal de Emergencias determinó suspender las actividades en todos los niveles educativos, como parte de las acciones preventivas ante posibles afectaciones por las condiciones climáticas adversas.

