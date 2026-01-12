Inicio Ciudad de México AICM Suspende Vuelos y Aterrizajes Hoy 12 de Enero 2026: Así se Ve la Zona por Banco de Niebla

AICM Suspende Vuelos y Aterrizajes Hoy 12 de Enero 2026: Así se Ve la Zona por Banco de Niebla

|

N+

-

Si tienes un vuelo programado para este lunes, debes estar pendiente a su estatus; así se ve el AICM por el banco de niebla

Banco de niebla en el AICM.

Este lunes, así luce el AICM por el banco de niebla que afectó vuelos y aterrizajes. Foto: N+

COMPARTE:

La mañana de hoy, 12 de enero de 2026, el Aeropuerto Internacional la Ciudad de México (AICM) suspendió los vuelos y los aterrizajes debido a las condiciones climáticas: en N+, te compartimos en video cómo se ve la zona por el banco de niebla.

Video: Así Se Ve el AICM con Neblina Hoy: ¿Hay Suspensión de Vuelos?

Así puedes ver el estatus de tu vuelo hoy 

El banco de niebla comenzó a expandirse desde las 6:00 de la mañana por la zona, por lo que si vas a viajar puedes conocer el estatus de tu vuelo por medio de los números de teléfono que proporcionó el AICM. Para quienes saldrán desde la Terminal 2 es 55 12 45779.

 

En breve más información.

 

Historias recomendadas:

FBPT

Última Hora
Inicio Ciudad de México Suspenden vuelos aicm hoy 12 de enero 2026 no hay aterrizajes despegues banco niebla