AICM Suspende Vuelos y Aterrizajes Hoy 12 de Enero 2026: Así se Ve la Zona por Banco de Niebla
Si tienes un vuelo programado para este lunes, debes estar pendiente a su estatus; así se ve el AICM por el banco de niebla
La mañana de hoy, 12 de enero de 2026, el Aeropuerto Internacional la Ciudad de México (AICM) suspendió los vuelos y los aterrizajes debido a las condiciones climáticas: en N+, te compartimos en video cómo se ve la zona por el banco de niebla.
Así puedes ver el estatus de tu vuelo hoy
El banco de niebla comenzó a expandirse desde las 6:00 de la mañana por la zona, por lo que si vas a viajar puedes conocer el estatus de tu vuelo por medio de los números de teléfono que proporcionó el AICM. Para quienes saldrán desde la Terminal 2 es 55 12 45779.
