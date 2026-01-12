Suspenden Clases en Varios Municipios de Sinaloa por Fuertes Lluvias Hoy, 12 de Enero de 2026

A través de una publicación en redes sociales, la Secretaria de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa, informó que hoy 12 de enero de 2026, serán suspendidas las clases en algunos municipios por recomendación de Protección Civil y ante el pronóstico de lluvias que prevalece en la entidad.

La suspensión de actividades escolares aplicará de momento exclusivamente para el turno matutino este lunes 12 de enero de 2026 aunque las autoridades solicitaron a los padres de familia y comunidad escolar a mantenerse atentos a la información oficial emitida a través de cuentas oficiales por si existen nuevos avisos.

¿En qué municipios aplica la suspensión de clase en Sinaloa Hoy?

Culiacán

Sinaloa Municipio

Badiraguato

Angostura

Salvador Alvarado

Mocorito

Navolato

Cosalá

