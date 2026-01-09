Grupo Frontera, ¿Invitados a La Cura Fest de Carín León?; Esto se Sabe
N+
"La Cura Fest" anunció de manera oficial al segundo invitado al festival de música que se llevará a cabo los próximos 14 y 15 de marzo del 2026 en Hermosillo, Sonora.
COMPARTE:
“La Cura Fest”, el festival de música organizado por Carin León, anunció al segundo invitado que también se presentará los días 14 y 15 de marzo.
Fue mediante un juego de sopa de letras que la cuenta oficial del festival decidió anunciar a la agrupación invitada y los seguidores no tardaron en adivinar al grupo invitado.
“Ya descubrieron quien más viene a La Cura Fest”, se lee en el post de Instagram y de manera inmediata los seguidores señalaron a Grupo Frontera.
Ya son dos invitados a La Cura Fest
A falta de hacerse oficial, Grupo Frontera estaría acompañando a Carin León en el festival de música programado para los días sábado 14 y domingo 15 de marzo.
Apenas el pasado 22 de diciembre, Carin y la cuenta del festival, confirmaron a Alejandro Sanz como el primer invitado a “La Cura Fest” y a falta de 2 meses solo se han sumado 2 artistas al evento.
Historia relacionada: Confirman a Alejandro Sanz en La Cura Fest de Carin León en Hermosillo: ¿Cuándo se Presentará?
Guillermo Martinez N+
Historias recomendadas:
- La Cura Fest: Carin León Anuncia su Primer Festival de Música Organizado en Hermosillo
- Estos Son los Puntos de Venta para los Boletos de 'La Cura Fest' Festival de Carín León
- Exclusiva N+ | Carín León Habla Sobre su Presentación Histórica en el Sphere de Las Vegas
JGMR