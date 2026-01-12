Harfuch Anuncia Desmantelamiento de Laboratorios Clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció hoy, 12 de enero de 2026, que fueron desmantelados tres laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa.

Durante los operativos, encabezados por la Secretaría de Marina (Semar), también se aseguraron más de 700 kilogramos de metanfetamina, así como 12,000 litros y dos toneladas de precursores químicos.

Estas acciones debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población, especialmente a nuestros jóvenes.

La Secretaría de Marina @SEMAR_mx desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se aseguraron más de 700 kg de metanfetamina, así como 12,000 litros y dos toneladas de precursores químicos.

Operativo en Durango

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que el primer operativo se realizó en la comunidad de Carricitos, en Durango, donde se localizó uno de los laboratorios clandestinos y se aseguraron 1,150 litros de 695 kilos de precursores químicos, así como material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

En Durango, el laboratorio clandestino contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, los cuales fueron inhabilitados, detalló el Gabinete de Seguridad.

Operativo en Sinaloa

El segundo operativo se realizó en Los Cedros, Sinaloa, donde las autoridades desmantelaron otro laboratorio clandestino y aseguraron 750 kilos de producto terminado y 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos.

Operativo en Michoacán

En Michoacán, las autoridades federales realizaron otro operativo en el poblado de La Escondida, donde desmantelaron otro laboratorio y decomisaron 9,700 litros y 500 kilos de precursores químicos, así como equipo de laboratorio y herramientas.

El Gabinete de Seguridad subrayó que “la destrucción total de los laboratorios representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada y evita que estas sustancias ilícitas lleguen a la sociedad”.

Con información de N+.

RMT