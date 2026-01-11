Muere Antonio Rocha Moya, Hermano del Gobernador de Sinaloa

Este domingo 11 de enero se dio a conocer la noticia de la muerte de Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El gobierno del estado de Sinaloa confirmó la noticia a través de una esquela en la que envió sus condolencias al gobernador de la entidad y a su familia por el sensible fallecimiento.

Sinaloa Rompió Récord con Más de 39 Mil Delitos en 2025: Estos Fueron los Principales

En el mensaje difundido en redes sociales, el gobierno de Sinaloa señaló que acompaña "con respeto y solidaridad" a los seres queridos de Antonio Rocha Moya, "en este momento de profundo dolor, deseando que encuentren fortaleza y consuelo".

Políticos se unen a las condolencias

Políticos y personalidades de la entidad y del país también enviaron su condolencias por la muerte de Antonio Rocha Moya. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil escribió en X un mensaje en el que expresó su solidaridad con el gobernador. “Mi familia y un servidor nos unimos a su pérdida esperando pronta resignación. Abrazo fuerte y fraternal extensivo a toda su familia”.

Expreso mi solidaridad con el Gobernador de Sinaloa @rochamoya_ por el sensible fallecimiento de su hermano Antonio, nuestro apreciado Toño Rocha. Mi familia y un servidor nos unimos a su pérdida esperando pronta resignación. Abrazo fuerte y fraternal extensivo a toda su familia. — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) January 12, 2026

Paloma Sánchez, senadora de la República por Sinaloa, también escribió su pésame en X. "Envío mis más sinceras condolencias y oraciones", posteó.

Expreso mi solidaridad con el Gobernador de Sinaloa @rochamoya_ por el sensible fallecimiento de su hermano Antonio, nuestro apreciado Toño Rocha. Mi familia y un servidor nos unimos a su pérdida esperando pronta resignación. Abrazo fuerte y fraternal extensivo a toda su familia. — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) January 12, 2026

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a nombre de su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, también envió sus condolencias, a través de un mensaje en redes.

⚫️ El #SNTE, encabezado por su Srio. Gral.,

Mtro. Alfonso Cepeda Salas, lamenta profundamente el fallecimiento de Antonio Rocha Moya, hermano del Gobernador de Sinaloa, @rochamoya, y le expresa sus condolencias, así como a sus demás familiares y amigos.



🕊️Descanse en Paz — SNTE Nacional (@SnteNacional) January 12, 2026

Historias recomendadas:

Detienen a Samuel "N" y Josué Elogio "N" por Asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Un Casco Enganchado, Una Pelea, Una Ruta y Un Auto: Claves de la Muerte del Motociclista Roberto