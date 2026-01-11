Inicio Estados Muere Antonio Rocha Moya, Hermano del Gobernador de Sinaloa

Confirma gobierno del estado de Sinaloa muerte de Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de esa entidad.

Este domingo 11 de enero se dio a conocer la noticia de la muerte de Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

El gobierno del estado de Sinaloa confirmó la noticia a través de una esquela en la que envió sus condolencias al gobernador de la entidad y a su familia por el sensible fallecimiento. 

Sinaloa Rompió Récord con Más de 39 Mil Delitos en 2025: Estos Fueron los Principales

En el mensaje difundido en redes sociales, el gobierno de Sinaloa señaló que acompaña "con respeto y solidaridad" a los seres queridos de Antonio Rocha Moya, "en este momento de profundo dolor, deseando que encuentren fortaleza y consuelo". 

Políticos se unen a las condolencias

Políticos y personalidades de la entidad y del país también enviaron su condolencias por la muerte de Antonio Rocha Moya. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil escribió en X un mensaje en el que expresó su solidaridad con el gobernador. “Mi familia y un servidor nos unimos a su pérdida esperando pronta resignación. Abrazo fuerte y fraternal extensivo a toda su familia”.

Paloma Sánchez, senadora de la República por Sinaloa, también escribió su pésame en X. "Envío mis más sinceras condolencias y oraciones", posteó. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a nombre de su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, también envió sus condolencias, a través de un mensaje en redes. 

