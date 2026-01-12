Papa León XIV Recibe a María Corina Machado en El Vaticano
El papa León XIV recibió este lunes en audiencia a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, informó el Vaticano
La Santa Sede no proporcionó ningún detalle, y el nombre de la opositora venezolana figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el papa durante la mañana, tiempo de Roma.
La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre de 2024 en Venezuela, habían sido liberados y se encontraban de regreso a casa.
Tras la captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York por narcoterrorismo, el presidente Donald Trump dijo que Machado "no goza de apoyo ni de respeto en su país". Sin embargo, dijo que se reuniría con ella esta semana.
En un mensaje el viernes al cuerpo diplomático, el papa peruanoestadounidense pidió "respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos".
Con información de Agencias
