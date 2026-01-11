Abren Investigación Contra Presidente de la Fed, Jerome Powell; Trump Dice que No Sabe del Caso.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, informó que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia, una decisión que enmarcó en la campaña de presión del mandatario Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria de Estados Unidos, pero este último dijo que no sabe nada del caso.

Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió el viernes citaciones de un gran jurado relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto de renovación, calificándolos de "pretextos".

La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente (Trump)

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

"No sé nada al respecto"

Por su parte, Trump negó tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre la Reserva Federal.

"No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed, y no es muy bueno construyendo edificios", dijo Trump sobre Powell tras una entrevista concedida a NBC.

El mandatario acusó en el pasado a la Fed de no respetar el presupuesto previsto para la renovación de su sede en Washington, al considerar que podría haber casos de fraude, y planteó que hubo un costo total de 3 mil 100 millones de dólares, por encima de los 2 mil 700 millones presupuestados, una cifra que desmintió Powell.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano mantiene la presión sobre la institución, y en particular sobre Powell, a quien ha amenazado con despedirlo.

Historias recomendadas:

Con información de Agencias

ASJ