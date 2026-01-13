¿Cómo Inscribir a Tu Hijo a Primaria o Secundaria? Link y Requisitos Preinscripciones CDMX 2026

Las preinscripciones de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) para el ciclo escolar 2026-2027 iniciaron el 13 de enero, y a continuación te decimos cómo inscribir a tu hijo a preescolar, primaria o secundaria en CDMX con los requisitos y link para realizar el registro.

Este martes comenzó el proceso de preinscripción de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en CDMX, y para que no se te pasen las fechas, en una nota previa te traemos el calendario que avanza en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los estudiantes.

¿Cómo inscribo a mi hijo a preescolar, primaria o secundaria? Link

Las preinscripciones 2026 de la AEFCM se realizarán en línea en el siguiente link: www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/, ahí debes elegir el nivel educativo al que entrará tu hijo y proporcionar la siguiente información:

CURP del niño, niña o adolescente , y de ser el caso el del hermano, hermana o hermanos que cursen grados escolar en la escuela solicitada como primera opción o que se encuentren realizando una solicitud de preinscripción al mismo tiempo.

, y de ser el caso el del hermano, hermana o hermanos que cursen grados escolar en la escuela solicitada como primera opción o que se encuentren realizando una solicitud de preinscripción al mismo tiempo. Nombre, OP (Opción de Preinscripción) o CCT (Clave de Cetro de Trabajo/clave de la escuela) de las tres escuelas solicitadas para el caso de preescolar, primaria y CAM secundarias; así como, de las cinco opciones para secundarias.

(Opción de Preinscripción) o (Clave de Cetro de Trabajo/clave de la escuela) de las tres escuelas solicitadas para el caso de preescolar, primaria y CAM secundarias; así como, de las cinco opciones para secundarias. Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor para recibir información respecto al trámite de inscripción.

Requisitos de preinscripciones de preescolar, primaria y secundaria

Las preinscripciones 2026 en CDMX, que se realizarán del 13 de enero al 27 de febrero, son para segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y el primer ciclo en los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica. Estos son los requisitos que pide que cada nivel educativo:

2° y 3° de preescolar (general y CAM)

Edad (4 años cumplidos para 2° y 5 años cumplidos para 3°, en ambos casos, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026). CURP (Clave Única de Registro de Población). Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia. En caso de tener hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) en primero o segundo grado de preescolar al momento de realizar su preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, contar con su CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones. Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

1° de primaria (general y CAM)

Edad (6 años cumplidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026). CURP (Clave Única de Registro de Población). Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia. En caso de tener hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) entre el primero y quinto grado de primaria al momento de realizar su preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, contar con la CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones. Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

1° de secundaria

Para secundaria general o técnica, tener menos de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Para telesecundaria y CAM, contar con menos de 16 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. CURP (Clave Única de Registro de Población). Contar con los datos de las cinco opciones de escuelas de su preferencia. En caso de tener hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) en primero o segundo grado de secundaria al momento de realizar su preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, contar con su CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones. Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quien se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

1er. ciclo CAM laboral

Aspirantes de 15 a 22 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026, con discapacidad y/o condición. CURP (Clave Única de Registro de Población). Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia. Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quien se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

Para consultar el nombre, OP (Opción de Preinscripción) o CCT (Clave de Cetro de Trabajo/clave de la escuela) de las tres escuelas solicitadas para el caso de preescolar, primaria y CAM secundarias; así como, de las cinco opciones para secundarias, se debe ingresar al apartada de Ubica tu escuela, en el portal de la AEFCM en este link: https://www2.aefcm.gob.mx/directorio_escuelas/index.jsp.

