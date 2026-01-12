Maestro Muere Frente a Alumnos de Primaria en Pleno Regreso a Clases en Oaxaca

El primer día de clases se convirtió en una tragedia. Un maestro murió frente a alumnos de la Escuela Primaria "Prof. Policarpo T. Sánchez", ubicada en la comunidad de San Martín Mexicapam, Oaxaca.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una emergencia en la que refirieron que había una persona inconsciente al interior de un plantel educativo.

Noticia relacionada: Caso Carlos Manzo: Vinculan a Proceso a Samuel y Josué “N” por Homicidio de Alcalde de Uruapan

Por esta razón, se dirigieron a la zona para verificar la situación. Elementos de la Cruz Roja atendieron al hombre de aproximadamente 53 años de edad, quien no reaccionaba. Le brindaron los primeros auxilios, entre ellos, las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, la víctima identificada como el profe Óscar Alfredo fue diagnosticada sin signos vitales.

¿Qué le pasó al profesor que murió en el regreso a clases?

Luego de confirmar el deceso del maestro, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acudió a la escuela primaria para realizar las investigaciones correspondientes y hacer el levantamiento del cuerpo; las clases fueron suspendidas.

Asimismo, realizaron entrevistas con el personal educativo y administrativo para conocer lo ocurrido y con ello esclarecer el caso. Aunque es necesario llevar a cabo la necropsia de ley, se presume que el maestro murió frente a sus alumnos en el regreso a clases por un presunto infarto.

Video: "Es Mucho Frío para los Niños": Así Fue el Regreso a Clases en La Magdalena Contreras, CDMX

¿Qué es un infarto y cuáles son los síntomas?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los ataques cardíacos se presentan como resultado de grasa acumulada en las arterias, lo que impide que la sangre llegue al corazón y deje de bombearla al resto del cuerpo.

Algunos de los síntomas que la persona puede percibir durante un infarto son:

Dolor intenso en el pecho

Sensación de opresión intensa en el pecho

Dolor en brazo izquierdo y cuello

Sudoración abundante

Fatiga extrema

Náusea y vómito

En caso de presentar dolor intenso en el pecho, sudoración y náuseas, debes acudir de inmediato a un hospital. Ojo, porque los especialistas recomiendan tener una vida saludable para evitar un infarto. Así que toma en cuenta lo siguiente:

Incrementa el consumo de pescado, ya que es un cardioprotector

Come más frutas y verduras

Reduce los alimentos ricos en grasas de origen animal, porque elevan los niveles de colesterol en la sangre

Evita fumar

Haz ejercicio de manera constante

Historias recomendadas:

EPP

