Tres Turistas del Edomex Mueren Ahogados en Playa de Cazones de Herrera en Veracruz

Durante la tarde de este viernes 23 de enero, cuerpos de emergencias se trasladaron hasta la zona conocida como Playa Cangrejos, perteneciente al municipio de Cazones de Herrera, en la zona norte del estado de Veracruz, debido al reporte en el que se informó que al menos tres personas perdieron la vida.

De acuerdo con la información emitida, las personas fueron identificadas como familiares y dichas víctimas fueron tres turistas, quienes habrían perdido la vida ahogados en la zona conocida como playa Cangrejos.

Los hechos anteriormente descritos se habrían registrado alrededor del mediodía de este viernes, cuando un grupo de familiares proveniente de Texcoco, en el Estado de México, ingresó al mar pese al oleaje elevado y corrientes intensas registradas durante el periodo de tiempo señalado anteriormente.

Cuatro turistas fueron arrastrados por las olas; solo una persona sobrevivió

Los primeros reportes indican que los bañistas fueron arrastrados por el mar en cuestión de minutos, lo que generó movilización inmediata de guardavidas que se encontraban en la zona, así como personal de Protección Civil, quienes acudieron al rescate de las personas.

Sin embargo, se informó que al momento de ser sacadas del agua, las tres personas ya no contaban con signos vitales. Se reportó también que una cuarta persona logró sobrevivir y fue trasladada de urgencia al hospital regional del municipio de Poza Rica.

Minutos después, la zona donde se registraron los hechos fue acordonada por las autoridades y, posteriormente, personal ministerial arribó hasta el sitio del incidente para realizar las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, se informó que los cuerpos de las víctimas fueron enviados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se les realice la necropsia de ley y se lleve a cabo el proceso de identificación oficial.

