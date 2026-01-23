Fallece Prefecta al Interior de Secundaria de Veracruz; Esto se Sabe

Durante la mañana de este viernes 23 de enero se reportó una situación al interior de una institución educativa en la cual, las primeras versiones informaban acerca del desmayo de una mujer presuntamente integrante de la plantilla laboral de la escuela.

Este reporte generó la movilización de cuerpos de seguridad a las instalaciones donde presuntamente ocurrieron los hechos. Más tarde se confirmó el deceso de una mujer que en vida respondió al nombre de Laura Figueroa de 49 años y que el motivo del deceso fue un infarto.

El reporte de hecho informó que la ahora fallecida se desempeñaba como prefecta en la Escuela Secundaria Técnica Número Uno, la cual se ubica sobre la Avenida Circunvalación en la ciudad y puerto de Veracruz.

De acuerdo a testimonios que pudieron ser recabados en lugar, Laura estaba realizando sus funciones como cada día cuando indicó sentirse mal de salud, acto seguido sufrió un desmayo y por este motivo se reportó y solicitó el apoyo de equipos de emergencias.

Paramédicos se trasladaron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios a la mujer, que lamentablemente antes de ser trasladada falleció al interior del inmueble de la secundaria. Sus familiares refieren que ella desde niña padecía de problemas del corazón.

Se informó que durante el pasado miércoles 21 de enero en la zona de la colonia Centro del municipio de Río Blanco, se dio una fuerte movilización de elementos de seguridad, luego del reporte del fallecimiento de un joven de 15 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor de edad falleció por una presunta asfixia al interior de su domicilio, ubicado en la calle Cuauhtémoc de Río Blanco en la zona centro de Veracruz.

Este reporte generó la inmediata activación de los grupos de emergencia. Al sitio acudieron paramédicos quienes confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales, generando el reporte correspondiente a las autoridades ministeriales para efectuar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de rigor, a fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento. Elementos de la Fiscalía del Distrito XV, con sede en Orizaba, acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

