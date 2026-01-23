Tres Viviendas son Consumidas por Fuerte Incendio al Norte de la Ciudad de Veracruz

Durante la tarde de este viernes 23 de enero, se ha registrado una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias debido al reporte en el que se informaba acerca de un conato de incendio en la colonia Vicente Lombardo Toledano, la cual se encuentra en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Al lugar de los hechos arribaron los cuerpos de emergencia como Protección Civil y Bomberos Conurbados de Veracruz, quienes al llegar comenzaron a realizar las labores para finalmente sofocar el siniestro que ha dejado daños en por lo menos tres viviendas.

Se dio a conocer que las viviendas quedaron calcinadas, prácticamente reducidas a cenizas. En las labores incluso participaron civiles con cubetas, quienes trataron de enfriar algunas zonas; también acudieron elementos de la Marina, así como Bomberos Conurbados de Veracruz.

Hasta este momento, no hay reporte de personas que hayan resultado lesionadas tras este fuerte incendio registrado en la colonia Vicente Lombardo Toledano al norte de la ciudad de Veracruz. Minutos después de la llegada de los cuerpos de emergencias, se informó que el fuego estaba controlado; sin embargo, permanecieron en el lugar para realizar las labores de enfriamiento, así como algún indicio que pueda representar un riesgo para los habitantes de la zona.

Otro incendio reciente en Veracruz se registró en Acayucan, Veracruz

Al sur de Veracruz, en el municipio de Acayucan, un hecho violento se registró, en donde un vehículo dedicado al servicio de taxi fue incendiado presuntamente por sujetos desconocidos durante el transcurso de la tarde del jueves 22 de enero.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, estos hechos se registraron en la prolongación Atenógenes Pérez y Soto en la colonia Revolución del municipio de Acayucan en el sur del estado de Veracruz.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Acayucan arribaron hasta el lugar de los hechos y procedieron a realizar las tareas correspondientes para combatir y sofocar el fuego que consumía el vehículo usado como taxi y marcado con el número económico 112.

Elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina (SEMAR), se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas y detenidas vinculadas a este hecho. Autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio y dar con los presuntos responsables.

