Fuerte Incendio Consume la Cabina de una Pipa y Cierra Carretera de Veracruz; Esto se Sabe

En Coatzacoalcos, la mañana de este viernes 23 de enero se registró el incendio de una pipa que circulaba a la altura del puente Joroba, uno de los accesos principales a la ciudad mediante la carretera Transístmica en la zona sur de la entidad veracruzana.

El estruendo pudo escucharse en varias colonias y zonas aledañas, situación que generó alarma entre los vecinos y reportaron a las autoridades. Al sitio acudieron como primeros respondientes elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

Según los primeros reportes, se indicó que la unidad de carga pesada transportaba azufre y por fortuna al momento del incidente iba vacía. Así lo informó Jorge García Cruz, Comandante de Bomberos.

Bueno nos reportan el encendido de este camión, llegamos al punto con las unidades y empezamos a combatir el fuego. No hay operador, no lo vimos, se consumió en su totalidad la cabina uno de los tanques de diésel se abrió y hay combustible regado en la pendiente del puente.

Presuntamente el incendio de la pipa se originó por una falla mecánica

El conductor de la unidad refirió que el origen del incidente habría sido una falla mecánica y de ahí inicio el incendio que no pudo sofocar por sus propios medios. La emergencia provocó un gran caos vial en los automovilistas y unidades de transporte público que llegaban y salían de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos al sur de Veracruz.

Quienes venían en transporte público tuvieron que bajar de las unidades y pasar caminando hasta donde tuvieran acceso a otro tipo de transporte para llegar a sus destinos. La unidad derramo combustible en específico diésel sobre la carretera lo que provocó el cierre inmediato para evitar mayores incidentes con los automovilistas. Derivados de esta hecho no se reportaron personas lesionadas.

