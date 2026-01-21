Derrame de Gasolina Moviliza Cuerpos de Emergencias en Xalapa, Veracruz

Durante la noche de este miércoles 21 de enero, cuerpos de emergencias y autoridades activaron los protocolos de emergencias y llevaron a cabo el cierre de vialidades en la avenida Granada, a la altura de la gasolinera de "El Sumidero", por un incidente en el que se habría visto involucrada una pipa que transportaba combustible.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, elementos de Protección Civil Municipal, así como el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Xalapa, además de policías estatales y policías municipales, se encuentran realizando las labores en la zona luego de que se reportara el derrame de gasolina, proveniente de una pipa.

No se necesitó realizar evacuación de habitantes tras fuga de gasolina

Cuerpos de emergencias se encuentran esparciendo arena sobre el combustible que se derramó y se extendió por varios metros de la vialidad. En el lugar donde fueron reportados estos hechos, se implementó un intenso operativo por parte de elementos de Protección Civil (PC).

Asimismo, se dio a conocer que la situación quedó controlada rápidamente, por lo que no fue necesario que se realizara una evacuación de domicilios de personas que se encuentran viviendo cerca de la zona del incidente; sin embargo, se registró el cierre a la circulación en tanto los cuerpos de emergencia realizaban las labores de limpieza y remoción de combustible en la zona.

Las autoridades informaron que esta situación no representa un riesgo para la población y que, debido a esto, no se ha registrado una evacuación de la zona ni se ha tenido reporte de personas que presentaran molestias de salud por el derrame del combustible.

Hasta el momento solo se reporta el cierre a la circulación en la calle Granadas, localizada en la zona de "El Sumidero" en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

