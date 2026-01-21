Hombre Muere en Ataque Armado Registrado en Río Blanco; La Víctima No Ha Sido Identificada

La tarde de este miércoles 21 de enero, se registró un ataque armado en el municipio de Río Blanco; dicho hecho de violencia provocó una intensa movilización de parte de grupos de emergencia, así como corporaciones policiacas.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en la Primera Privada de San Javier, esquina con la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Benito Juárez. Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Policía Ministerial, luego de recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona.

La víctima de este ataque armado registrado en Río Blanco permanece sin ser identificada

De acuerdo con los primeros informes, en el lugar del ataque armado fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 42 años de edad, quien hasta ahora no ha sido identificado y presentaba alrededor de 17 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, lo que le habría provocado la muerte de manera inmediata.

Elementos de la Policía Ministerial Acreditable se encargaron de realizar el acordonamiento del área y llevaron a cabo las diligencias correspondientes, mientras personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) procedieron a llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Autoridades se encargaron de gestionar su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, para posteriormente proceder con los trabajos de identificación del cuerpo.

Hasta este momento, no se ha emitido reporte por parte de las autoridades en el que se brinde información acerca de personas que hayan sido detenidas en relación con estos hechos de violencia registrados la tarde de este miércoles 21 de enero en el municipio de Río Blanco, Veracruz.

