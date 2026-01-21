Aseguran Fuerte Suma de Dinero en Efectivo Durante Cateo en Coatzacoalcos, Veracruz

En el municipio de Coatzacoalcos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que fue asegurada una suma de 300 mil pesos durante un cateo realizado la noche del martes 20 de enero en un domicilio ubicado en calle del Bosque número 179, en la colonia Pensiones, ubicada al poniente de la ciudad.

Se dio a conocer que durante el operativo se contó con la participación de elementos ministeriales y del Ejército Mexicano. Una vez concluida la diligencia, se informó que en el inmueble se localizó una fuerte suma de dinero en efectivo, la cual fue incautada por las autoridades como parte de las investigaciones.

Ante esto, los propietarios de la vivienda deberán responder ante la autoridad ministerial por el hallazgo y comprobar la procedencia del monto económico asegurado, a fin de deslindar responsabilidades conforme avance el proceso legal.

Hasta este momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) no ha dado a conocer de manera pública mayores detalles sobre la carpeta de investigación que derivó en el operativo registrado en un domicilio la noche del pasado martes en el municipio de Coatzacoalcos.

Catean inmueble y aseguran hidrocarburo y un vehículo

Durante el pasado martes 20 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo del juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, la autorización para llevar a cabo una orden de cateo al sur del estado de Veracruz a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional.

El operativo se llevó a cabo como parte de las diligencias realizadas dentro de una carpeta de investigación, la cual fue iniciada por presuntos delitos considerados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En el lugar donde se llevó a cabo el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron aproximadamente 29 mil 500 litros de hidrocarburo, el cual se encontraba contenido en 38 contenedores de plástico con rejilla metálica, cinco contenedores de plástico, así como un vehículo.

Tras dicho operativo, el inmueble quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con las diligencias de ley para resolver estos hechos.

