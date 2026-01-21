Carnaval de Veracruz 2026: Estos Famosos Creadores de Contenido Estarán Presentes
En los últimos días, varios creadores de contenidos y celebridades han confirmado su asistencia al Carnaval de Veracruz 2026. Conoce quiénes estarán en este festejo.
Luego de darse a conocer las fechas en las que se llevarán a cabo las distintas actividades del Carnaval de Veracruz 2026, así como los cantantes que se darán cita en el puerto para interpretar sus temas y poner ambiente a dicha fiesta, también se dio a conocer qué celebridades, así como creadores de contenido, estarán en este festejo.
Por medio de sus redes sociales, han sido varias personas del medio artístico y figuras del internet las que ya confirmaron su presencia para este carnaval de Veracruz. Tal es el caso de Aaron Mercury y Abelito, quienes dieron a conocer que estarán presentes en dicho festejo. Además de ellos, también confirmaron su asistencia las actrices Malillany Marín y Gaby Mellado.
¿Qué cantantes vienen al Carnaval de Veracruz 2026?
De acuerdo con lo informado en días anteriores, estas son las fechas en las que se llevará a cabo el Carnaval 2026 en el puerto de Veracruz, así como los eventos masivos que se realizarán con motivo de esta celebración.
Se dio a conocer que el Carnaval de Veracruz 2026 se llevará a cabo del martes 10 al miércoles al 18 de febrero, mientras que la cartelera de cantantes y artistas que estarán presentes en el Carnaval de Veracruz 2026, entre los que se encuentran los siguientes.
Nelson Kanzela se presenta el martes 10 de febrero durante la "Quema del Mal Humor", abriendo la serie de conciertos masivos.
Agrupación Urbana Picus, 11 de febrero, durante la coronación de reyes infantiles.
Joseph Amado & Lavoe Orquesta y la agrupación Havana de Primera, jueves 12 de febrero en la Coronación del Rey.
Carlos Rivera el viernes 13, para la coronación de la reina.
Concierto de Reggaeton Mexa, sábado 14 de febrero, día del primer desfile.
Christian Nodal, domingo 15 de febrero
Banda MS, lunes 16 de febrero
Mon Laferte, martes 17 de febrero
Chiquito Team Band cierra la serie de conciertos el miércoles 18 de febrero, durante el entierro de Juan Carnaval.
