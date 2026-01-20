Valeria Palacios, Estudiante Veracruzana, Recibe la Medalla Mundial de Educación 2025 en Londres

La mañana de este martes 20 de enero, se dio a conocer que Valeria Palacios Cruz recibió la medalla en la categoría de estudiantes de la World Education Medal 2025 gracias a los proyectos que presentó. El pasado miércoles 14 de enero, Valeria se convirtió en la primera veracruzana en ganar dicho reconocimiento que el día de hoy se le entregó.

A través de sus redes sociales, la estudiante veracruzana de 20 años expresó su agradecimiento a directivos, docentes y estudiantes que han sido parte de su camino estudiantil; asimismo, manifestó que es un honor recibir la World Education Medals.

El ganar esta medalla me hace sentir muy feliz, muy emocionada; la verdad, no me lo esperaba

¿Quién es Valeria Palacios?

Valeria Palacios Cruz es una estudiante veracruzana que ha presentado distintos proyectos para ser utilizados en la mejora del entorno veracruzano. La estudiante indica que sus proyectos están equipados con inteligencia artificial para implementarse en beneficio de la sustentabilidad ambiental y de la sociedad.

¿Qué proyectos ha presentado la estudiante veracruzana?

La joven estudiante veracruzana dio a conocer los proyectos que, junto con sus compañeros y con el asesoramiento de sus profesores, ha llevado a cabo. Entre ellos se encuentran la siembra con drones, así como otro dron para limpiar las lagunas, el proyecto Mantarraya, así como Conia, el robot humanoide parecido a Sonia, la versión final del proyecto.

La preocupación por el medio ambiente se ve reflejada en sus proyectos, ya que en uno de ellos, además de utilizar un dron, este proyecto se encarga de limpiar tanto lagunas como arenas, lo hace detectando y retirando los desechos que contaminan el entorno utilizando una escobilla. Menciona que realizaron otro proyecto en el cual también utilizan un dron, solo que en este se detectan las zonas con malas condiciones de áreas verdes para así reforestar el área.

Uno de los proyectos más conocidos de la estudiante veracruzana es el proyecto Mantarraya, el cual fue pensado para ser empleado en el rescate de personas, como por ejemplo las inundaciones del pasado mes de octubre de 2025, ya que con un chasis que tiene aproximadamente 100 kilogramos de peso, tiene una capacidad máxima de carga de hasta 300 kilos.

Recordarán el proyecto Mantarraya, tiene seis motores y cada uno puede cargar aproximadamente 60 kilos, es decir, tiene una carga máxima de 300 kilogramos.

La inteligencia artificial ha sido parte importante en sus proyectos, ya que se ha implementado el uso de esta en ellos. Los casos más notables son la construcción de dos robots humanoides; uno de ellos es Conia y el más reciente, Sonia, quien se encarga de ayudar a adultos mayores.

Valeria Palacios indica que busca seguir innovando, dándole más proyectos a México, sobre todo al estado de Veracruz, y que de esta manera pueda inspirar a más jóvenes.

