Vehículo Sale del Camino y Cae a Barranco en Carretera de Totutla; Hay Cuatro Lesionados

Dos hombres y dos mujeres resultaron lesionados en un accidente ocurrido la noche del martes 20 de enero. Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal El Capricho–Soledad de Doblado, a la altura de la localidad de Los Barbechos, en el municipio de Totutla en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor perdió el control del vehículo por motivos desconocidos y tras salir del camino y caer a un barranco de varios metros de profundidad, cuatro personas resultaron con algunos golpes.

La camioneta venía procedente de la Ciudad de México y se dirigía hacia la comunidad de Paso Carretas, en el municipio de Comapa. Al lugar del accidente acudieron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, quienes brindaron atención a los ocupantes y coordinaron su traslado a un hospital.

Se realizó el exhorto a los conductores a manejar con precaución ya que en esta zona han prevalecido las lluvias de forma constante y con la carretera mojada, se podrían ocasionar más accidentes de este tipo.

Tráiler sufre accidente y sale del camino en la autopista Córdoba-Orizaba

La mañana del pasado martes 20 de enero un tráiler que viajaba sobre la autopista Córdoba - Veracruz, a la altura del kilómetro 288, salió del camino quedando en medio de ambos carriles. Los hechos ocurrieron cuando por motivos que se desconocen el operador perdió el control y ocurrió el accidente.Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. El tráiler viajaba con dirección hacia el puerto de Veracruz.

La circulación no se vio afectada en ningún carril, y las autoridades de la Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento de los hechos. Se exhorta manejar con mucha precaución para evitar accidentes.

