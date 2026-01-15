Se Registra Movilización de Autoridades por Presunto Operativo en un Domicilio en Veracruz

Una fuerte movilización de elementos de corporaciones de seguridad se llevó a cabo durante la tarde de este jueves 15 de enero en la esquina de las calles Jade y Diamante, de mi colonia Malibrán, perteneciente al municipio de Veracruz.

Fueron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía del Estado de Veracruz (FGE) quienes arribaron al sitio anteriormente mencionado y procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para, presuntamente, cumplimentar una orden de cateo en un domicilio particular.

En el lugar donde se registraron los hechos también se pudo notar la presencia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta el momento no existe reporte de personas que hayan sido detenidas, ni objetos que hayan sido asegurados tras este operativo de cateo registrado durante la tarde de este miércoles en la colonia Malibrán de la ciudad de Veracruz.

38 máquinas tragamonedas son aseguradas por elementos de la FGR en Tuxpan, Veracruz

El pasado miércoles 14 de enero, un operativo se llevó a cabo en un inmueble localizado en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz. De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), se dio a conocer que, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se realizó un cateo en un inmueble, en el que fueron aseguradas por lo menos 38 máquinas tragamonedas.

Se dio a conocer que en dicho operativo también fueron asegurados aproximadamente 44 mil pesos. La actividad se desarrolló como parte de una carpeta de investigación tras una denuncia ciudadana en la que se daba a conocer la existencia de dichas máquinas localizadas frente a planteles educativos.

Según lo informado, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal (PE), mientras que los objetos asegurados quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público Federal (MPF).

Actualmente, no hay reporte emitido por parte de las autoridades en el que se informe sobre la detención de alguna persona relacionada con el operativo realizado la tarde de este miércoles 14 de enero en un inmueble del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

