Joven Motociclista Muere al Derrapar en Xalapa, Veracruz

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad, perdió la vida la mañana de este miércoles 21 de enero, luego de sufrir un accidente cuando tripulaba una motocicleta y se dirigía a la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Primeros reportes señalan que el motociclista derrapó a la altura de la zona conocida como Río Sordo, lo que provocó que se impactara violentamente contra el pavimento.

Debido a la fuerza del accidente, el conductor perdió la vida en el lugar. Al sitio arribaron servicios médicos, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Personal de Tránsito realizó el acordonamiento de la zona y llevó a cabo las diligencias correspondientes.

Una pareja de motociclistas falleció tras de ser impactada por un vehículo, mientras retornaban a su domicilio, en un trágico accidente registrado en el municipio de Paso del Macho, Veracruz, la noche del pasado sábado 17 de enero. El conductor responsable se dio a la fuga.

Las víctimas que perdieron la vida a bordo de su motocicleta, fueron identificadas como Armando Pedraza Silva, de aproximadamente 37 años de edad, y su esposa Sonia Jácome Peña, también de alrededor de 37 años. Ambos eran originarios de la congregación El Zapotal.

De acuerdo con la información, la pareja fue embestida por un vehículo que el cual tras el choque, abandonó el lugar sin brindar auxilio a las víctimas, huyendo de su responsabilidad. Al lugar de los hechos, acudieron de inmediato cuerpos de emergencia y paramédicos; quienes sólo confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

La Fiscalía Regional tomó conocimiento de los hechos ocurrido en Paso del Macho y se inició una carpeta de investigación correspondiente.

