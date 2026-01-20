Muere Mujer al Norte de la Ciudad de Veracruz; Vendía Dulces y Verduras en Vía Pública

La noche de este martes 20 de enero se registró la movilización de cuerpos de corporaciones de seguridad, así como de elementos de paramédicos, debido a que se reportó el deceso de una persona del sexo femenino de la tercera edad en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, se registró el fallecimiento en la vía pública de una mujer de la tercera edad conocida como "Sarita", quien, según testigos, se dedicaba a la venta de dulces en las calles de la colonia Playa Linda.

Se reportó que la mujer que perdió la vida entre las calles Quebrada y Avenida Veracruz de dicha colonia, conocida como "Sarita", se dedicaba a la venta de artículos diversos como golosinas y verduras. Derivado de este suceso, las corporaciones de seguridad mantuvieron cerrada la vialidad en dichas calles de la zona norte de la ciudad.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer mayor información acerca del deceso de la persona ni de sus datos generales, ya que no se han presentado familiares de la mujer de la tercera edad en el lugar de los hechos.

Mujer muere dentro de panadería de Xalapa, Veracruz

El pasado domingo 18 de enero se registró el fallecimiento de una persona del sexo femenino en el interior de una panadería localizada en la colonia SAHOP de la ciudad de Xalapa, razón por la cual el personal del negocio llamó a los servicios de emergencias.

De acuerdo con lo informado, la mujer, de aproximadamente 55 años, entró a la panadería ubicada en la calle 17 de Octubre de la capital del estado. Durante el proceso de compra, la mujer experimentó un malestar súbito y se desplomó frente al mostrador.

Según el testimonio de las personas que presenciaron la situación, indicaron que el desvanecimiento fue inesperado y que, inicialmente, no se comprendió la gravedad de la situación. El personal del establecimiento contactó a los servicios de emergencia a través del número 911.

Al lugar de los hechos arribó personal de paramédicos de la corporación Escorpión y, tras una evaluación, confirmaron que la mujer carecía de signos vitales, por lo que no se pudieron realizar maniobras de reanimación.

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) y de Servicios Periciales arribaron para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, incluyendo la toma de declaraciones y el levantamiento del cuerpo.

