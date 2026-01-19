Pareja de Motociclistas Muere Arrollada por Vehículo en Paso del Macho, Veracruz; Conductor Huyó

Una pareja de motociclistas perdió la vida la noche del sábado 17 de enero, luego de ser impactada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, mientras retornaban a su domicilio, en un trágico accidente registrado en el municipio de Paso del Macho, Veracruz.

Las víctimas fueron identificadas como Armando Pedraza Silva, de aproximadamente 37 años de edad, y su esposa Sonia Jácome Peña, también de alrededor de 37 años, ambos originarios de la congregación El Zapotal.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja fue embestida por un vehículo que, tras el impacto, abandonó el lugar sin brindar auxilio. Al sitio acudieron de inmediato cuerpos de emergencia y paramédicos; sin embargo, sólo confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

La fiscalía regional tomó conocimiento de los hechos y se inició una carpeta de investigación correspondiente, derivado de la muerte de la pareja de motociclistas en Paso del Macho.

Moto repartidor resulta lesionado tras accidente en Boca del Río

Un repartidor por aplicación resultó lesionado de una pierna, tras ser impactado por un auto sobre la avenida Urano, en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Según testigo en el lugar informaron, que el motociclista llegó al cruce de Urano con López Mateos y al cruzar fue impactado.

Tras el accidente, elementos de Tránsito y Policía municipal acudieron a la zona para atender el incidente para el deslinde y responsabilidad, mientras que el lesionado fue atendido por paramédicos de Bomberos conurbados.

El tráfico se complicó por aproximadamente media hora, en un cruce que regularmente es complejo por la gran cantidad de cruces que ocurren. Posteriormente, se logró liberar el la vía de comunicación, tras el retiro de las unidades.

