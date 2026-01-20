Se Registra Triple Homicidio a Orillas de Carretera Álamo-Tihuatlán en Veracruz

Durante la tarde de este martes 20 de enero se registró una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policíacas, quienes acudieron tras ser alertados sobre un hecho de violencia registrado en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado.

Según lo informado, al menos tres personas fueron asesinadas tras un ataque armado registrado la tarde de este martes en la localidad de Estero del Ídolo, la cual es perteneciente al municipio de Álamo Temapache, localizado al norte del estado de Veracruz.

Fue alrededor de las 03:15 de la tarde cuando en la zona conocida como “La Báscula”, dos hombres y una mujer se encontraban sentados debajo de un árbol a un costado de la carretera federal Álamo–Tihuatlán, cuando hombres armados comenzaron a dispararles para luego darse a la fuga a bordo de motocicletas.

En el lugar de los hechos, perdieron la vida Erasmo Martínez Vázquez, de 47 años, y Felipe Neri Lemus Cordero, y se dio a conocer que ambos eran compradores de naranja. Mientras tanto, Yolanda Zaragoza tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital general de Álamo; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Hasta este momento, no existe ningún reporte de personas que hayan resultado detenidas tras este hecho de violencia y las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) no han emitido información sobre este hecho de violencia.

Familia es agredida en su domicilio por sujetos armados en Tantoyuca, Veracruz

Una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas, así como de elementos del servicio de paramédicos, se registró durante la tarde de este viernes 16 de enero, luego de un hecho de violencia en un domicilio del municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz.

Los hechos se suscitaron alrededor de las cinco de la tarde, donde se registró una fuerte movilización policiaca, luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego y la irrupción violenta de sujetos armados a un domicilio particular.

De acuerdo con testigos y las autoridades, los agresores encapuchados llegaron a este lugar a bordo de una motocicleta portando armas e ingresaron de manera violenta a la vivienda donde golpearon a las personas que se encontraban al interior, entre ellas una mujer con discapacidad.

Según los datos obtenidos, los hombres buscaban a una persona en específico y, al no localizarla y confirmar que no se encontraba en el lugar, los sujetos salieron del domicilio para posteriormente darse a la fuga.

Minutos más tarde, llegaron las unidades policiales de apoyo por parte de salud para brindar atención a las personas que presentaron en ese momento algunas lesiones menores y crisis nerviosa.

