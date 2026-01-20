Fuerte Incendio Consume Totalmente Tráiler en la Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa

Durante la noche del lunes 19 de enero elementos de Protección Civil y Bomberos de Agua Dulce al sur de Veracruz, atendieron el reporte de un incendio en un tráiler tipo caja sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura del entronque de acceso a la ciudad.

Los cuerpos de emergencias que arribaron como primeros respondientes al lugar de los hechos, se encargaron de realizar las maniobras correspondientes para controlar y sofocar el fuego, además de enfriar la unidad siniestrada evitando que el fuego se propagara o causara mayores afectaciones a la circulación vehicular.

Derivado de estos no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas más que los daños materiales cuantiosos a la unidad de carga pesada que terminó reducida a cenizas. Hasta el momento se desconocen los motivos que pudieron haber ocasionado el incendio. Las autoridades investigan el hecho y se encargaron de retirar el vehículo liberando la vía de comunicación que se vio afectada en tanto se realizaban las tareas de control del fuego.

Otro incendio de una unidad de carga pesada en Veracruz

Un fuerte incendio se registró la mañana del lunes 19 de enero sobre la autopista Veracruz - Córdoba por el kilómetro 80, correspondiente al municipio de Medellín de Bravo, donde la cabina de una pipa de doble remolque que transportaba químicos se quemó por completo.

A 500 metros de la caseta que está a la salida de la ciudad de Veracruz con dirección a Córdoba, la unidad pesada empezó a tener problemas presuntamente con un neumático, lo que llevó hiciera chispa y el fuego se propagara.

Video Se Incendia Pipa en Autopista Veracruz Córdoba Medellín | N+

De inmediato el operador que conducía de la pipa se bajó para resguardarse, por lo que no hubo personas lesionadas tras este aparatoso incidente. Al llamar a emergencias de parte de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) quienes también atendieron, se desplegó un fuerte operativo, arribando bomberos de Medellín, Conurbados, Paramédicos y Guardia Nacional (GN) División Carreteras.

En cuestión de minutos lograron sofocar las llamas, las cuales afortunadamente no se extendieron a las salchichas, y solo quedó en cenizas la cabina. El carril de Veracruz a Córdoba estuvo cerrado en su totalidad por varios minutos, hasta que se controló la situación se reanudó la vialidad.

