Hallan Restos Humanos en Emiliano Zapata, Veracruz; Llamada Anónima Alertó a Policías

Este martes 20 de enero, luego de un reporte anónimo, se logró la ubicación de una osamenta en el libramiento de Plan de Río, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional llegaron hasta el punto, justo a una distancia de 2 kilómetros del entronque de Cerro Gordo, en donde el personal castrense bajó una pendiente y a un kilómetro de distancia sobre el río se confirmó el hallazgo.

Con maniobras importantes se ubicaron los huesos de una persona aparentemente del sexo masculino. Debido a las condiciones de los restos, no fue posible identificarse, por lo que se desconoce de quién podría tratarse. En los restos se aprecia que la persona en vida vestía camisa azul y pantalón blanco.

Hasta el libramiento de Plan de Río, arribaron elementos de la Policía Ministerial quienes tomaron conocimiento de los hechos. Posteriormente llegaron Servicios Periciales, para realizar el levantamiento de los huesos, y realizar las diligencias correspondientes, para iniciar con su identificación.

Hallan sin vida a peluquero en Cuitláhuac, Veracruz

El pasado sábado 17 de enero fue privado de la libertad un peluquero y propietario de unidades en modalidad de taxis, en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz, quien fue identificado como Rubén Gómez.

Posteriormente Rubén, fue hallado sin vida y envuelto en una sábana a un costado de la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de la Quebradora. Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo que se encontraba a orillas de la vía de comunicación.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal, procedieron a realizar el acordonamiento para iniciar con las diligencias correspondientes. Posteriormente, se solicitó la intervención de personal ministerial y de autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) para realizar iniciar con las investigaciones.

