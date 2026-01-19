Velador es Amarrado y Golpeado Mientras Sujetos Roban Oficinas de Telégrafos en Coatzacoalcos

Durante la madrugada de este lunes 19 de enero se registró la movilización de corporaciones de seguridad debido a un reporte en el que se informaba de un robo en las oficinas de Telégrafos de México, las cuales se encuentran ubicadas en la zona centro de Coatzacoalcos.

De acuerdo a los primeros reportes, el velador que se encontraba resguardando el lugar fue amarrado y golpeado por los delincuentes para poder cometer el atraco. Hasta este momento se desconoce cuál es el monto de lo robado.

Las oficinas de Telégrafos de México se encuentran ubicadas en la calle Zamora esquina Carranza. Se informó que el velador del lugar tuvo que ser trasladado a un hospital para ser atendido y recibir la atención médica necesaria.

Video: Ladrones Amarran a Velador y Roban Oficinas de Telégrafos en Coatzacoalcos, Veracruz

Al lugar donde se registraron los hechos, acudieron elementos de la Policía Municipal, así como oficiales de la Policía Estatal. Hasta el momento no se ha dado a conocer si se llevaron a cabo detenciones de personas con relación a estos hechos registrados la madrugada de este lunes en las oficinas de Telégrafos de México.

Noticia relacionada: Encuentran Cuerpo de Hombre con Huellas de Violencia en Autopista de Veracruz

Autoridades frustran robo en plaza comercial de Veracruz y detienen a responsable

El pasado lunes 12 de enero, en una plaza comercial de la ciudad de Veracruz ubicada sobre Prolongación Salvador Díaz Mirón esquina Leopoldo Kiel, se reportó una fuerte movilización de cuerpos policíacos por el presunto intento de robo a una institución bancaria.

Varias unidades policíacas arribaron hasta el sitio y no se permite el ingreso a las personas que acuden para realizar algún trámite o a sus lugares de trabajo, permaneciendo en la parte exterior del inmueble a la espera de las instrucciones de las autoridades que se encuentran atendiendo la situación en el punto.

Las autoridades efectuaron las investigaciones y diligencias correspondientes a este tipo de hechos al interior de la institución bancaria. Se indicó que al menos una persona ligada a este intento de robo se encuentra detenida. Además, se dio a conocer que una persona presuntamente de la seguridad de la plaza habría resultado lesionada a raíz de este suceso.

Los primeros reportes indican que este intento de robo lo cometieron al menos dos personas, quienes habrían ingresado a las instalaciones por los ductos del aire acondicionado, y con alguna herramienta rompieron una puerta de vidrio al interior de la sucursal bancaria para ingresar y cometer el robo.

Historias recomendadas:

LAVR