FGR Asegura 50 Mil Litros de Hidrocarburo y Ocho Vehículos de Carga en Veracruz

Durante la mañana de este lunes 19 de enero, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, solicitó y obtuvo del juez de control la autorización para llevar a cabo la ejecución de dos órdenes de cateos en dos inmuebles de los municipios de Isla y Pánuco, respectivamente.

Se informó que dichas autorizaciones judiciales se llevaron a cabo como parte de las diligencias realizadas dentro de dos carpetas de investigación, las cuales fueron iniciadas por un delito de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Según lo informado, en el primer inmueble, que se encontraba en las inmediaciones de la carretera La Tinaja-Acayucan, sobre el kilómetro 118 225, en el municipio de Isla, las autoridades policiales aseguraron 50 mil litros de hidrocarburo.

Asimismo, se dio a conocer que también se aseguraron cuatro semirremolques tipo cisterna de dos ejes traseros cada uno, un semirremolque tipo cisterna de tres ejes traseros, un remolque tipo cisterna, así como dos tractocamiones articulados a dos semirremolques tipo cisterna.

No se reportaron personas detenidas tras los cateos en los municipios de Isla y Pánuco

Mientras tanto, en el segundo inmueble, situado en la localidad de Nuevo Chicayán, municipio de Pánuco, los elementos federales aseguraron al menos 90 litros de hidrocarburo y cinco bidones de plástico. Los inmuebles y lo asegurado quedaron a disposición del MPF, quien continúa con las diligencias de ley para resolver estos hechos.

Tras este hecho, no se ha emitido información por parte de las autoridades en donde se indique acerca de detenciones registradas con relación a los cateos realizados en los municipios de Isla y Pánuco, en el estado de Veracruz.

