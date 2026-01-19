Encuentran Cuerpo de Hombre con Huellas de Violencia en Autopista de Veracruz

La mañana de este lunes 19 de enero, en el municipio de San Juan Evangelista, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de identidad desconocida con aparentes huellas de violencia, al sur del estado de Veracruz.

Fue localizado sobre la autopista La Tinaja - Cosoleacaque, a la altura del puente la Jimba. Fueron los automovilistas y pobladores que transitaban por la zona quienes alertaron el hallazgo de la persona en el kilómetro 167, en el carril Acayucan - Cosamaloapan.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, así como paramédicos de CAPUFE, quienes después de una revisión confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de servicios periciales efectuaron el levantamiento del cuerpo, cuya identidad permanece desconocida, ya que no se localizó documentación entre sus pertenencias. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas como responsables del hecho.

Aparece cuerpo con huellas de violencia en carretera Transistmica

En tiempo reciente, fue encontrado el cuerpo de otro hombre con visibles huellas de violencia, sobre la carretera Transístmica, a escasos metros de la desviación que conduce a Texistepec, en la zona sur de Veracruz. Fue localizado a orillas de la cinta asfáltica por automovilistas que transitaban en la carretera, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

El cuerpo del hombre violentado, provocó una fuerte movilización policiaca de elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal que llegaron a acordonar la zona. Es de mencionar que la persona permanece en calidad de desconocida, por lo que fue trasladado al Servicio Médico forense (SEMEFO), para proceder con las investigaciones correspondientes y dar con los responsables y su identificación.

