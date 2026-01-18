Asesinan a Emigdio González, Comandante de la Policía Municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz

En la tarde-noche del sábado 17 de enero, se registró el homicidio de Emigdio González, quien fungía como Comandante de la Policía Municipal de Juchique de Ferrer. El incidente tuvo lugar en un rancho de su propiedad, situado en la comunidad de Xihuatlán.

De acuerdo con la información, un grupo de individuos armados irrumpió en el predio y agredió directamente al jefe policial. El funcionario falleció en el lugar de los hechos. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de persona alguna ni se ha determinado el móvil exacto del crimen.

Video: Muere Hombre en Calles de la Colonia Primero de Mayo de Veracruz; Salía de su Casa a Realizar sus Labores

La zona fue debidamente acordonada para permitir que el personal ministerial llevara a cabo las diligencias pertinentes y recolectara los indicios necesarios para la integración de la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Cabe destacar que Emigdio Galán, había asumido el cargo de comandante de la Policía Municipal tan solo 15 días antes de este lamentable suceso.

La designación de su cargo se produjo al inicio de la nueva administración local, liderada por el nuevo alcalde. Las autoridades aún no han confirmado si este acto criminal guarda relación con su desempeño como jefe policial o si obedece a otros factores.

Noticia relacionada: Sujetos Armados Entran a Vivienda y Agreden a los Habitantes en Tantoyuca, Veracruz

Hallan hombre sin vida en Veracruz

Se desplegó un operativo por parte de la Policía municipal y Policía estatal, por un hombre de entre 30 y 35 años de edad que murió en la vía pública este domingo 18 de enero, en la colonia Centro del puerto de Veracruz.

Los vecinos reportaron que la víctima estaba tirado sobre la calle Jiménez y Campero, al llegar los primeros respondientes constataron que no tenía signos vitales, además, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Historias recomendadas:

LLZH