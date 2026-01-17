Se Incendia Vivienda en Boca del Rio, Veracruz; Familia se Encontraba Durmiendo

La mañana de este sábado 16 de enero, se registró un incendio al interior de una vivienda marcada con el número 388 en la colonia Luis Echeverria Álvarez, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo a los hechos, el incendio se dio en la esquina de las calles Michoacán y Lázaro Cardenas. Presuntamente, el fuego inició en la área de la cochera, donde un auto quedó calcinado.

Al interior de la vivienda se encontraban 3 personas durmiendo, ya que el fuego inició cerca de las 7:00 de la mañana de este sábado. La familia logró salir a tiempo al percatarse de las llamas, por lo que no se registran personas lesionadas.

Al lugar, llegaron Bomberos conurbados, quienes arribaron para apagar el fuego y controlar la emergencia.



información en desarrollo…