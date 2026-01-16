Diputado Local de Veracruz, Pepín Ruiz, Choca Sobre Carretera de Medellín de Bravo

Durante la tarde de este viernes 16 de enero, sobre la carretera de Playa de Vacas, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, se registró un aparatoso percance vial que no dejó personas lesionadas, pero sí daños materiales de consideración.

Se dio a conocer que en el accidente se vio involucrado el diputado local, José Ruiz Carmona, conocido como "Pepín Ruiz", quien viajaba en su camioneta, la cual terminó con daños debido al choque por alcance con otro vehículo que hacía maniobras para estacionarse en un restaurante de la zona.

Debido a este percance automovilístico, se generó la movilización de elementos de Tránsito y Policía. A través de sus redes sociales, el diputado José Ruiz Carmona afirmó que se encuentra bien de salud e indicó que asistirá a un hospital y que solo se realizará una revisión médica de rutina. Según lo informado por el funcionario, en el lugar de los hechos no hubo personas lesionadas tras el percance vial.

Conductor de camioneta termina lesionado al chocar contra un tráiler en la carretera Veracruz-Xalapa

El conductor de una camioneta pick-up terminó con lesiones de consideración al impactarse contra un segundo remolque de un tráiler que se incorporaba a la carretera Veracruz-Xalapa al norponiente de la ciudad de Veracruz.

Los hechos se dieron la mañana de este viernes a la altura de la localidad de Tejería, exactamente en una de las entradas de la ciudad industrial “Bruno Pagliai”, donde el dueño de la camioneta presuntamente no alcanzó a detenerse y chocó contra la unidad pesada que salía.

Debido al impacto, el hombre rompió el parabrisas con su cabeza y el volante con parte de su cuerpo, por lo que paramédicos que llegaron al lugar atendieron al hombre y gestionaron su traslado de manera inmediata a un hospital para que recibiera atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional, carreteras y aseguradoras tomaron conocimiento del hecho para realizar el deslinde de responsabilidades. Tras el accidente, la circulación hacia el aeropuerto se vio afectada, ya que quedaron invadidos los tres carriles, hasta que se llevó a cabo el retiro de las unidades.

