Dos Mujeres Mueren y Otros Resultan Lesionados Tras Accidente en Veracruz; Esto se Sabe

En Coatzacoalcos, un fatal accidente se registró la mañana de este viernes 16 de enero, sobre la carretera transístmica y la avenida Juan Osorio López en el sur de la entidad veracruzana. Según los primeros reportes dos mujeres fueron las víctimas mortales de este fuerte accidente. En el lugar que esta ubicado casi al llegar a la central camionera. También se informó acerca de dos personas que resultaron lesionadas entre ellos un menor de edad.

En el accidente participaron un vehículo particular y un taxi marcado con el número económico 2069 en donde viajaba la familia. El conductor del taxi intentó incorporarse hacia la central camionera cuando está prohibido y fue impactado por el automóvil particular.

La zona donde ocurrieron los hechos es de gran afluencia en la ciudad, fue acordonada por elementos de Guardia Nacional (GN) y Tránsito y Vialidad. Las mujeres que murieron fueron identificadas, se dio a conocer que eran primas y que respondían en vida a los nombres de Gabriela y Verónica, además de que se dirigían a sus centros de trabajo cuando sufrieron este accidente.

Conductor se estrella contra tráiler en la localidad de Tejería, Veracruz

Seriamente lesionado resultó el conductor de una camionera pick-up al impactarse contra un segundo remolque de un tráiler que se incorporaba a la carretera Veracruz-Xalapa al poniente de la ciudad veracruzana.Los hechos se dieron la mañana de este viernes 16 de enero a la altura de la localidad de Tejería, exactamente en una de las entradas de la ciudad industrial “Bruno Pagliai”, donde el dueño de la camioneta no alcanzó a detenerse y se estrelló contra la unidad pesada, quedando la parte delantera destrozada.

Derivado del fuerte impacto el hombre conductor de a camioneta rompió el parabrisas con su cabeza y el volante con parte de su cuerpo, por lo que requirió de manera inmediata ser trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Al lugar de los hecho acudieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y aseguradoras, tomaban conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades. La circulación en el carril de la carretera Veracruz-Xalapa que va hacía el aeropuerto se vio afectada al quedar invadidos los tres carriles, hasta que se retiraron las unidades siniestradas.

