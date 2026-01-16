Autobús Cae a Barranco en Veracruz: Esta es la Lista de Pasajeros que Resultaron Lesionados

En Córdoba, la mañana de este viernes 16 de enero se registró un fuerte accidente donde se vio involucrado un camión de transporte de personal el cual cayó a un barranco. Las autoridades ya compartieron la lista de personas que resultaron lesionadas en este lamentable accidente ocurrido en la región de las altas montañas de Veracruz.

De acuerdo al reporte de la Cruz Roja, hubo un total de 19 personas lesionadas en este fuerte accidente. Quienes fueron trasladados al Hospital General Córdoba-Yanga son:

Edith de los Santos Hernández 37 años, quien se encuentra embarazada sin confirmar la cantidad de meses de gestación.

Reyna Pacheco de 50 años.

Soledad Fabián Martinez de 37 años.

Al hospital número 8 del IMSS en Córdoba fueron trasladados:

Perla Cuacua Flores de 11 años.

Maricruz Flores Hernández de 31 años.

En el lugar se valoraron a 12 lesionados que se retiraron por sus propios medios.

Fredi Ignacio Tepepa Pacheco de 16 años

Alex Jesús Tepepa Pacheco de 12 años

Yaelin Tepepa Pacheco de 21.

Angelica López Zepahua 18 años

Andibi Pérez Tlaxcala de 13 años.

Miguel Tlaxcala Zepahua de 62 años.

Neftalí Tepepa zepahua 13 años

Berenice Bonilla Zepahua 13 años

Alondra Bonilla Tepepa 12 años

Luz María Tepepa Xotlanuihua 12 años

Angeles Cohua de los Santos 17 años

Alexnder Duvan Cohua Tlaxcala 15 Nexca

Todos con domicilio en la comunidad de Nexca.



Esto se sabe del accidente del Autobús que cayó a Barranco en Veracruz

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 16 de enero, en la carretera Xochitla - Naranjal a la altura del banco de piedra en la comunidad Nexca, donde la unidad marcada con el número 23 sufrió una presunta falla mecánica y ocurrió el accidente. La circulación en esta vía de comunicación fue interrumpida temporalmente para realizar las maniobras del retiro de la unidad.

