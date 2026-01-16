Evacúan Centro de Asistencia Infantil Comunitaria de Veracruz por Presunta Fuga de Gas

Durante la mañana de este viernes 16 de enero se registró una intensa movilización por parte de elementos del cuerpo de Bomberos Conurbados, así como personal de Protección Civil del estado de Veracruz, quienes arribaron hasta el Centro de Asistencia Infantil Comunitaria.

De acuerdo con la información, la movilización se debió al reporte que informaba sobre una presunta fuga de gas, razón por la cual los cuerpos de emergencias realizaron el arribo y procedieron a realizar una revisión en las instalaciones.

Tras darse a conocer el reporte de la presunta fuga, las madres y los padres de familia llegaron hasta el Centro Infantil ubicado en las calles Nezahualcóyotl y Hernán Cortés para recoger a sus hijos y retirarlos de las instalaciones.

Personal de la institución fue quien dio aviso a los tutores de que debían acudir a recoger a sus hijos como protocolo de seguridad. Hasta el momento no se ha dado a conocer el verdadero origen de la fuga.

Evacúa a alumnos en secundaria de Veracruz por fuerte olor a gas

Durante el pasado miércoles 14 de enero, alumnos y docentes fueron evacuados de sus salones como parte del protocolo escolar debido a un fuerte olor a gas en el interior de la Escuela Secundaria General Número 4 “Emilia Turincio de Exsome”.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Conurbados de Veracruz y Protección Civil se movilizaron hasta el plantel ubicado en la colonia Playa Linda, perteneciente a la zona norte de la ciudad de Veracruz. Tras llevar a cabo la revisión por parte de los elementos de auxilio, se descartó que en las instalaciones existiera una fuga de gas.

El subdirector de la Escuela Secundaria General Número 4, Sergio Castro Zúñiga, informó que, al detectar el olor a gas, se dio aviso a los cuerpos de emergencias y los alumnos fueron evacuados de los salones de clases.

Indicó que, según lo reportado por las autoridades, el origen del olor no fue dentro de la institución educativa.

Detectamos un olor en el área de primer grado, entonces, por protocolo, sacamos a todos los alumnos al domo, llamamos a Protección Civil, al 911 y resulta que el fuerte olor no es en la escuela, es fuera, pero sí se sentía bastante fuerte.

Debido a este hecho, aproximadamente 300 alumnos de esta institución educativa fueron movilizados. En las inmediaciones del plantel, elementos de Protección Civil realizaron una revisión buscando el origen del olor a gas sin que se detectara alguna situación anómala.

