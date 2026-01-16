Autobús con Estudiantes Cae a Barranco en Carretera de Veracruz; Hay Lesionados

Este viernes 16 de enero, se registró un fuerte accidente con un autobús de pasajeros en la carretera que comunica del municipio de Nexca hacia Naranjal, en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, lo que ocurrió fue que un autobús se salió del camino con aproximadamente 30 pasajeros, entre ellos aproximadamente 15 son estudiantes, de los cuales 5 se estima que fueron trasladados a hospitales de la región al resultar lesionados.

El autobús cayó a un barranco de aproximadamente 30 metros; sin embargo, afortunadamente no hubo víctimas mortales, únicamente personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce cómo fue que el autobús terminó fuera del camino y las identidad de los pasajeros.

Durante la madrugada del pasado jueves 15 de enero, se registró un fuerte y aparatoso choque sobre avenida Ruiz Cortines en el municipio de Boca del Río, donde dos jóvenes resultaron lesionados después de estrellarse contra la guarnición de una jardinera.

Fue exactamente con la esquina de una placa comercial, a la altura de la glorieta donde se encontraba el monumento a los Voladores de Papantla donde se dio el percance. Este hecho dejó daños materiales cuantiosos al vehículo, infraestructura urbana, y con varios golpes en los tripulantes.

Derivado de lo mismo, tuvieron que llegar paramédicos de Bomberos conurbados para atender a los lesionados, aseguradoras y tránsito municipal, quienes deslindaron responsabilidades.

De acuerdo con lo informado, el accidente presuntamente pudo haberse ocasionado por ir a exceso de velocidad cuando circulaba por esa zona, sin lograr controlar el auto. Fue alrededor de las cinco de la mañana, cuando la vialidad se liberó, y los daños visibles quedaron, además del semáforo.



LLZH