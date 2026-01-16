Hallan Cuerpo con Huellas de Violencia en Carretera Transistmica, en la Zona Sur Veracruz

El cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia fue encontrado durante la mañana de este viernes 16 de enero, sobre la carretera Transístmica, a escasos metros de la desviación que conduce a Texistepec, en la zona sur de Veracruz.

El hallazgo del hombre, provocó una fuerte movilización policiaca de elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal que llegaron a acordonar la zona. Fue localizado a orillas de la cinta asfáltica por automovilistas que transitaban en la carretera, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Hasta el momento, la persona permanece en calidad de desconocida, por lo que fue trasladado al Servicio Médico forense (SEMEFO), para proceder con las investigaciones correspondientes, y dar con su identificación.

información en desarrollo...

LLZH