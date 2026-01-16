Sujetos Armados Entran a Vivienda y Agreden a los Habitantes en Tantoyuca, Veracruz

Durante la tarde de este viernes 16 de enero, se registró una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas, así como de elementos del servicio de paramédicos, luego de un hecho de violencia registrado en un domicilio del municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron la tarde de este viernes, alrededor de las cinco de la tarde, donde se registró una fuerte movilización policiaca, luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego y la irrupción violenta de sujetos armados a un domicilio particular, de acuerdo con testigos y las autoridades.

Video: Detienen a 5 Personas de Anexo que Funcionaba como Adiestramiento de Criminales en Veracruz

Los agresores encapuchados llegaron a este lugar a bordo de una motocicleta portando armas e ingresaron de manera violenta a la vivienda donde golpearon a las personas que se encontraban al interior, entre ellas una mujer con discapacidad.

Noticia relacionada: Hallan Cuerpo con Huellas de Violencia en Carretera Transistmica, en la Zona Sur Veracruz

Sujetos escapan después de entrar a un domicilio e intimidar a los habitantes

Presuntamente, buscaban a una persona en específico y, al no localizarla y confirmar que no se encontraba en el lugar, los sujetos salieron del domicilio para posteriormente darse a la fuga. Minutos más tarde, llegaron las unidades policiales de apoyo por parte de salud para brindar atención a las personas que presentaron en ese momento algunas lesiones menores y crisis nerviosa.

De acuerdo con el reporte, Protección Civil fue quien otorgó la atención a dos mujeres que presentaron crisis nerviosa. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos y dar con los presuntos responsables, quienes, después de realizar el acto irruptivo, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Hasta el momento no hay reporte en el que se indique que hubo personas detenidas tras estos hechos de violencia registrados en una vivienda del municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz.

Historias recomendadas: